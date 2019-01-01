بيريز: ما حققناه أنا وفاتي دليل على نجاح اللاماسيا

تعرف على تصريحات بيريز وفاتي عقب الفوز على إنتر

أكد كارليس بيريز، لاعب نادي برشلونة، أنّه وأنسو فاتي دليل على أهمية وقيمة أكاديمية اللاماسيا وضرورة الاعتماد عليها في بناء فريق للمستقبل.

برشلونة انتصر بثنائية لهدف على إنتر بتوقيع بيريز وأنسو فاتي كما أصبح الأخير أصغر لاعب في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا.

وقال بيريز في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية لخوض أول مشاركة لي في الأبطال، لقد كان حلمًا وتحقق والأهم هو تسجيل هدف في ملعب معقد. لقد تلقيت التهاني من الجميع في الفريق".

وتابع: "تجديد العقد لم يغيرني بل العكس زادني إصرارًا على العمل والاستمتاع ومحاولة استغلال كل فرصة أحصل عليها".

صاحب الـ 21 عامًا أكد أنّ المواجهة كانت صعبة للغاية ولكن بعد تسجيل النادي الكتالوني للهدف الأول استطاع السيطرة على أجواء المباراة والتحكم في الإيقاع وفرض أسلوب اللعب.

وأردف: "أنسو فاتي موهبة عظيمة، هو وأنا نموذج لفلسفة اللاماسيا فنحن نرفع شعار، لو أنك تؤمن بنفسك تستطيع القيام بأي شيء. لو حصل كل لاعب من اللاماسيا على فرصة سوف نحقق العديد والعديد من الانتصارات".

من جانبه، علّق فاتي على الفوز بقوله: "لم أكن أعرف أنّه تاريخي ولكني سعيد للغاية بالهدف والانتصار. لقد كان حلمًا وتحقق وكل شيء يحدث بسرعة ولكن يجب عليّ التعلم من الأفضل وأنا ممتن لكل فرصة أحصل عليها".

واختتم: "منحت الكرة للويس سواريز وانتظرته يمرر وبعد ذلك وجدت صمت المدرجات. أنا سعيد للغاية وسوف أحاول استغلال كل فرصة متاحة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان قد ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل المباراة ولكن الفوز على إنتر أرسل النيراتزوري إلى بطولة الدوري الأوروبي ومنح بوروسيا دورتموند بطاقة العبور.