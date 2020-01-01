بيريزيتش: بايرن ميونخ يمنحني السعادة والثقة

بيريزيتش يتحدث عن وضعه في بايرن ميونخ

أعرب الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش عن سعادته في بايرن ميونخ والشعور الإيجابي الذي يشعر به منذ انضمامه إلى الفريق البافاري.

وكان بيريزيتش قد انتقل من صفوف إنتر الإيطالي إلى بايرن ميونخ الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

وبعد نصف أول من الموسم لم يقدم بيريزيتش أداء خرافيًا ولكنه قدم أوراق اعتماده بشكل جيد وبدأ في التأقلم مع النادي وأجواء البوندسليجا.

وحول ذلك، قال بيريزيتش إن كل شيء جيد بالنسبة له في بايرن ميونخ، كما أنه يشعر بالراحة منذ انضمامه إلى الفريق وحتى الآن.

وأضاف: "أنا سعيد هنا ولا أفكر في أي شيء آخر سوى بايرن ميونخ، لقد منحوني كل شيء منذ انضممت إلى الفريق والجماهير وزملائي ساعدوني كثيرًا"

وتابع: "مستقبلي؟ لا أعرف شيئًا أكثر مما أعرفه الآن، القرار الأخير سيكون بيد الإدارة، وأنا أفضل الاستمتاع بكرة القدم وتقديم كل ما لدي من أجل فريقي"

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يذكر أن إيفان بيريزيتش لم يكن الوحيد الذي ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، حيث رافقة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.