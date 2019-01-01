بيريزو: باراجواي أضاعت نقطتين أمام الأرجنتين

باراجواي اكتفت بالتعادل مع التانجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إدواردو بيريزو، مدرب باراجواي، امتعاضه من تعادل المنتخب مع نظيره الأرجنتيني، واعتبر أنه فرط في نقاط المباراة الكاملة.

الأرجنتين وباراجواي تعادلتا بهدف لكل جانب فجر الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة "ب" بكوبا أمريكا.

وقال بيريزو بعد المباراة: "لا أريد التفاخر، ولكن برأيي نحن أضعنا نقطتين أمام الأرجنتين، صنعنا الفرص الأخطر ولم نتلق الكثير".

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وأكمل: "حتى عندما سيطرت الأرجنتين، لم يكن هناك تهديد حقيقي ضدنا وكنا متماسكين، لو كنا سجلنا ركلة الجزاء أو مرتدات كنا لنستحق الانتصار".

وواصل مدرب سلتا فيجو السابق: "سيطرنا على ميسي وحددنا من خطورته، نجحنا في عزله وقطع عنه التمريرات، هذا أفضل مبارياتي كمدرب نظراً لجودة الخصم".

البارجواي ستلعب الأحد المقبل أمام كولومبيا في ختام المجموعة، والانتصار سيكون كافياً لها للعبور لربع النهائي.