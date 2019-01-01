بيريرا يقارن بينه وبين بيكهام

اللاعب يملك ثقة كبيرة للغاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قارن أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد بين قدراته وبين أحد أشهر أساطيرالشياطين الحمر ديفيد بيكهام، مؤكداً أن هذا الموسم هو فرصته للظهور.

وقال بيريرا في تصريحاته لفور فور تو:"هذا وقتي للظهور، أنا جاهز. سواء في المركز رقم 8 أو 10".

وأضاف:"يمكنني اللعب في الجناح الأيمن أيضاً كما اعتاد بيكهام اللعب، يمكنني أيضاً الدخول للعمق أو لعب العرضية المبكرة، لدي الكثير لأظهره".

وأوضح:"لقد كان هناك وقتاً صعباً في نهاية الموسم الماضي، كنا نشعر وكأنا ننتهي، التدريبات لم تكن بنفس الجدية المعتادة".

وتابع:"كان هناك انخفاض في التركيز، ثم شعور سيئ للغاية بعد الخسارة الأخيرة (أمام كارديف الهابط في ختام الموسم)، ولكن هذا الموسم بدأنا الموسم التحضيري وتحدثنا مع المدرب، خضنا تدريبات أكثر جدية ولدينا اللاعبين الجدد والشباب أيضاً".

يذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.