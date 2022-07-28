بيريرا يسكت الجميع .. البرازيلي يكذب والده بشأن أزمته مع الهلال

البرازيلي كان يتوقع الكثيرون أنه أول الراحلين عن الهلال في الصيف الجاري

كذّب البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال السعودي، والده، الذي تحدث عن رحيله عن الزعيم، بطريقة غير مباشرة، ليسكت جميع المتحدثين عن رغبته في الرحيل.

ماذا فعل والد بيريرا؟

الكثيرون توقعوا أن يكون البرازيلي هو أول الراحلين عن صفوف الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها طوال الموسم الماضي.

بيريرا لم يقدم المستوى الفني المطلوب منه، مما عرضه للانتقادات، رغم أنه أكثر لاعب صناعة للأهداف طوال الموسم.

ما زاد من الانتقادات هو كون اللاعب هو أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، وهو ما أثار غضب الجماهير التي توقعت منه الكثير ولم تجد ما توقعته.

والد بيريرا كان أحد المتحدثين عن رحيل نجله عن الهلال أيضًا، إذ انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، يتحدث به مع أحد مشجعي نادي بوتافوجو البرازيلي، عن انتقال محترف الهلال للنادي البرازيلي.

هذا الفيديو دفع الإعلام السعودي للحديث عن رحيل اللاعب بثقة، لكن بيريرا أسكت الجميع برده.

بيريرا يكذب والده:

من قبل، نفى بيريرا رحيله عن الهلال في الصيف، عندما وعد أحد مشجعي الفريق بأنه سيشاهده في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ومن جديد يرد البرازيلي على الشائعات، مؤكدًا استعداده بقوة للموسم المقبل..

ونشر بيريرا صورته، خلال أدائه التدريبات مع رفاقه بالزعيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "هم يتحدثون، ونحن نعمل".

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

صاحب الـ26 عامًا انضم للزعيم في صيف 2021، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وشارك بيريرا مع الأزرق في 32 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 14 آخرين.

وحصد البرازيلي مع الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس السوبر السعودي ولقب دوري أبطال آسيا.