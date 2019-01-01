بيريرا: دعم سولشاير أعادني للحياة في مانشستر يونايتد

الشاب البلجيكي المولد يعترف بفضل سولشاير عليه

اعترف جناح مانشستر يونايتد الشاب أندرياس بيريرا، بفضل المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير عليه، مؤكدًا أنه لولا دعم وثقة ذو الوجه الطفولي، لظل لاعبًا مهمشًا حتى هذه اللحظة.

وكان البلجيكي المولد قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "أولد ترافورد" الصيف الماضي، إلا أن تدخل سولشاير في الوقت المناسب، أقنعه بتجديد الولاء للشياطين الحمر في شهر يوليو الماضي.

وبدأ صاحب الـ23 عامًا يحصل على فرصته بشكل واضح مع وصول سولشاير لسُدة حكم "مسرح الأحلام" خلفًا لجوزيه مورينو أواخر العام الماضي، ووضح ذلك في ارتفاع نسبة مشاركته مع الفريق الأول، بظهوره في 15 مباراة على مستوى البريميرليج الموسم الماضي.

كما بدأ مباراتين من أصل ثلاثة شارك فيها هذا الموسم، عكس وضعه البائس في السنوات الماضية، بمعاناة للحصول ولو على 4 مباريات على مدار الموسم في البريميرليج.

وعن هذه الصحوة قال بيريرا لصحيفة " اندبندنت" البريطانية "دعم سولشاير كان هائلاً. من المهم جدًا بالنسبة لي أنه تحدث عني بشكل إيجابي، وهذا دفعني لبذل قصارى جهدي على أرض الملعب لأثبت له أنه على صواب".

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وتابع "من المهم جدًا منح هكذا ثقة للاعبين الشباب، وعندما تأتيك الفرصة ينبغي عليك استغلالها"، مضيفًا بشأن تنوع استخدامه من قبل المدرب في الثلث الأخير من الملعب "من الصعب أن أكون لاعب وسط كلاسيكي في الأساليب الحديثة اليوم. ينبغي على لاعب الوسط أن يكون قويًا وسريعًا، لذا أكون مستعدًا لتنفيذ تعليمات المدرب في أي مركز".