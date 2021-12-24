يرى الإعلامي عادل البطي، أن البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب فريق نادي الهلال، هو أقل من مواطنيه كارلوس إدواردو وتياجو نيفيس، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه يمتلك إمكانيات رائعة، ولكن طريقة البرتغالي ليوناردو جارديم لا تناسبه.

وواجه بيريرا سيلًا من الانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه مع الهلال، وأيضًا دخوله في أزمة مع مدربه ليوناردو جارديم.

"جارديم ليس مدرب عالمي ولم يقدم بصمة مع الهلال"

البطي قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "بيريرا حصل على فرصته مع الهلال، وهو قادر على صناعة الفرص، ولكنه لا يستطيع اللعب تحت المهاجم، لأنه لا يستطيع تكملة الهجمات، ويجيد اللعب في منتصف ملعب الفريق المنافس دائمًا".

الإعلامي الرياضي تابع: "المدرب يتحمل جزء من أزمات الهلال الفنية، وبيريرا لم يصل إلى التناغم مع جارديم حتى الآن، لأن طريقة اللعب غير مناسبة له، وأيضًا لم يصل إلى عقلية المدرب لكي يفهمه".

عادل البطي أردف: "بيريرا يمتلك قدرة التسديد على المرمى، وهو الأمر الذي افتقدناه في الهلال الفترة الماضية، وأيضًا تسديد الأخطاء القريبة من المرمى، ولكنها اختفت الآن لأسباب يجب البحث عنها من جانب المدرب جارديم واللاعب نفسه".

عادل البطي لـ #في_المرمى : بيريرا أقل من ادواردو ونيفيز وكماتشو pic.twitter.com/CPYPO538nW — العربية - في المرمى (@FilMarma) December 23, 2021

واختتم عادل تصريحاته قائلًا: "بيريرا أقل من مواطنيه، كارلوس إدواردو وتياجو نيفيس وأيضًا مارسيلو كماتشو، الذين سبق لهم ولعبوا للهلال، ولكن طريقته قريبة من كماتشو ولكن ظروف الهلال لا تساعده، فهو لم يقدم ما يوازي حتى 10% من سمعته".