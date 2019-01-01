بيرو تثأر من البرازيل وتوقف سلسلة الانتصارات

تعرف على أحداث مباراة بيرو والبرازيل

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نجحت بيرو في الثأر لخسارة نهائي كوبا أمريكا منذ شهرين بالفوز على البرازيل بهدف نظيف وديًا.

البرازيل حققت بطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي بعد التغلب على بيرو بثلاثية لهدف.

هاتريك لوتارو يوقف سلسلة تاتا ويقود الأرجنتين لسحق المكسيك

واستطاع المنتخب البيروفي الفوز بهدف نظيف عن طريق المدافع لويس أبرام والذي جاء في الدقيقة 85 لتكون الهزيمة الأولى للسيليساو منذ ربع نهائي كأس العالم.

وقام المدرب تيتي بعدد من التغييرات عن مواجهة كولومبيا وذلك بإشراك ديفيد نيريس وإيدير ميليتاو وآلان بجانب داني ألفيس وتياجو سيلفا وارتور.

ولم يشارك نيمار أساسيًا عكس مواجهة كولومبيا ولكن حلّ بديلًا في الشوط الثاني ليصل إلى المباراة الدولية رقم 99 في مسيرته.

ولم يخسر البرازيل في 17 مباراة على التوالي قبل أن يأتي السقوط أمام منتخب بيرو.

البرازيل تواجه منتخب تايلاند الشهر المقبل وديًا بينما سيلعب بيرو أمام أوروجواي.