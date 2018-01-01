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الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد ثنائية بيرنلي - أوباميانج يؤكد عقدة جديدة ويتصدر هدافي البريميرليج

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Getty Images
الثنائية السادسة للمهاجم الجابوني منذ قدومه لأرسنال في الميركاتو الشتوي الماضي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

عاد المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، للتسجيل مرة أخرى مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، بثنائية في شباك بيرنلي بالجولة الثامنة عشر.

أوباميانج افتتح التسجيل لصالح أرسنال في الدقيقة الرابعة عشر، قبل أن يضيف الثاني بنفسه في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

ثنائية الجابوني تعتبر هي السادسة له مع أرسنال منذ قدومه للبريميرليج في يناير الماضي.

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هدف أوبا أيضاً أثبت التعاون بينه وزميله أليكساندر لاكازيت، حيث اشترك الثنائي حتى الآن في خمس أهداف بالدوري.

ولم يكرر أي ثنائي في البريميرليج هذا الرقم منذ بداية أوباميانج مع أرسنال ببداية العام الحالي.

ويمثل أوبا كابوساً بيرنلي بالتحديد، حيث رفع رصيده إلى أربع أهداف في شباك الفريق حتى الآن.

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ويحتل الدولي الجابوني المركز الثاني بهدافي البريميرليج منذ قدومه بـ22 هدف، مقابل 24 لمحمد صلاح، و18 لهاري كين مهاجم توتنهام.

جدير بالذكر أن الثنائية أيضاً جعلت مهاجم أرسنال يتصدر قائمة هدافي البريميرليج بـ12 هدف، بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح جناح ليفربول.

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