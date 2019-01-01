بيرنارديسكي بعد التأهل لليورو: إيطاليا على الطريق الصحيح

نجوم المنتخب الإيطالي يتنفسون الصعداء بمصالحة الجماهير

وجه مهاجم المنتخب الإيطالي فيديريكو بيرناديسكي، شكرًا خاصًا لمشجعي بلاده، بعد الدعم الهائل للمنتخب طوال مشواره في التصفيات المؤهلة لليورو بوجه عام، وفي سهرة السبت ضد اليونان بالأخص.

وأعرب لاعب يوفنتوس عن سعادته بمساهمته في الفوز الثمين، بتوقيعه على هدف تأمين الثلاث نقاط، ليفوز الآدزوري على أحفاد الإغريق بهدفين نظيفين، ويضمن الترشح للبطولة، بعد خيبة أمل الفشل في التأهل لكأس العالم 2018.

وبعد المباراة قال صاحب الهدف الثاني لتلفزيون "راي" الإيطالي "كانت مباراة عاطفية ومثيرة، ونشكر المشجعين على دعمهم وشغفهم، هدفي؟ له أهمية خاصة لأنه عزز تقدمنا وضمن تأهلنا كذلك".

وختم حديثه المقتضب "من المؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، أعتقد أننا أظهرنا ذلك هذا الموسم، في الشوط الثاني تحركنا بالكرة بشكل أسرع لفتح المساحات، لذا يبدو لي أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو يورو كبير، وسنكون على أتم الاستعداد للبطولة في فصل الصيف".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

أما صاحب الهدف الأول جورجينيو، فقال "نتيجة رائعة خاصة بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها في آخر عامين، كان انتصارًا مستحقًا وسعداء لأننا حققنا ما كنا نريد ونحارب من أجله –التأهل لليورو-".