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الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرناردو سيلفا: 7 نقاط فارق كبير.. يحب أن نقترب من المثالية

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البرتغالي يبحث عن تفسير لما يحدث..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي حزنه عقب خسارة فريقه أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

 

وقال سيلفا عقب المباراة:"لقد بدأنا بشكل جيد ولكن لم نستطع اللعب كالمعتاد، في النهاية سجلوا هدفاً رائعاً".

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وأضاف:"لسنا سعداء ولكننا سنحاول التغلب على هذا الوضع، 7 نقاط بعيداً عن ليفربول، هذا يبدو مسافة طويلة الآن، ونحن لا نلعب بشكل جيد كما نريد في هذا الجزء من الموسم".

وأوضح:"يجب أن نبحث عن تفسير، وأن نبدأ بالفوز ولكن لا يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، حتى لو هزمنا ليفربول لن يكون الأمر سهلاً".

وتابع:"لقد خسرنا مباراتين ما كان يجب أن نخسرهما إذا كنا سننافس على اللقب، لا يزال هناك الكثير من المباريات الباقية، ولذلك الأمر ممكن حسابياً، ولكن يجب أن نصل إلى أقرب درجة من المثالية".

وتراجع سيتي إلى المركز الثالث عقب الخسارة الثانية على التوالي، بفارق نقطة عن توتنهام الثاني.

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