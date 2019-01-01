رسميًا | الاتحاد الإنجليزي يصدر عقوبته النهائية على بيرناردو سيلفا بسبب "تغريدة ميندي"

نجم مان سيتي لم يفلت من العقوبة

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبته النهائية تجاه بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على خلفية تغريدته تجاه زميله بنجامين ميندي في سبتمبر الماضي.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي اللاعب البرتغالي بالإيقاف لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

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وكان سيلفا قد نشر في 22 سبتمبر الماضي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر تضمنت صورة ميندي وهو طفل صغير بجانب صورة كاريكاتورية لشخصية ذات بشرة سوداء، تمثل العلامة التجارية لأحد صانعي الفول السوداني.

وفيما أكد اللاعبان أنها كانت على سبيل المزاح، إلا أن الاتحاد الإنجليزي اعتبر أنها تحمل إساءة عنصرية ووجه لسيلفا تهمة سوء السلوك، ومن ثم عاقبه بالإيقاف لمباراة رسمية واحدة مع غرامة مالية.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن ما فعله لاعب مان سيتي كان يتطلب الإيقاف لـ6 مباريات لكن تم عقابه بمباراة واحدة لعدة اعتبارات منها أنه لم يكن يعلم الخلفية التاريخية للشخصية الكارتونية التي نشر صورتها، كما أنه لم يقصد الإساءة العنصرية لزميله.

وأضاف الاتحاد ضمن أسباب تخفيف العقوبة قيام سيلفا بحذف التغريدة فورًا ولاتخاذه وناديه خطوات للتأكد من فهم اللاعب لمسؤولياته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد سيلفا من العناصر الأساسية في فريق المدرب بيب جوارديولا، وقد لعب هذا الموسم في البريميرليج 11 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين، وقد خاض 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا لم يُسجل خلالهم أو يصنع.