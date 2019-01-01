بيرناردو سيلفا يأمل في "مساعدة" من مانشستر يونايتد

لاعب مانشستر سيتي يُفضل خسارة ليفربول للنقاط أمام خصمهم المشترك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أمله في أن يُساعدهم مانشستر يونايتد بإيقاف ليفربول والتفوق عليه خلال مباراة الطرفين القادمة في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر السيتي جدول ترتيب البطولة حاليًا بفارق الأهداف عن ليفربول لكن بمباراة إضافية، وسيلعب الريدز ضد بايرن ميونيخ في دوري الأبطال ثم يعود للبطولة المحلية لمواجهة عدوه اللدود مانشستر يونايتد في 24 فبراير القادم.

سيلفا سُئل إن كان يُعول على مساعدة من اليونايتد، فأجاب "من الأفضل بالطبع أن يُسقط ليفربول بعض النقاط، لكن أعتقد أن الفريق بالكامل، سواء المدرب أو اللاعبين، يقولون أننا سنركز على مهمتنا وهي الفوز بالمباريات. إن لم نفز بمباراياتنا، لن يهم ماذا يفعلوا هم في مباراياتهم".

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اللاعب البرتغالي وصف أداء فريقه خلال المباراة أمام تشيلسي والتي انتهت لصالحهم 6-0 بأنها واحدة من أفضل مباراياتهم في الموسم، خاصة أنها أمام أحد أفضل الفرق في العالم وللنتيجة الكبيرة التي انتهت بها، لكن مشددًا في نفس الوقت أن أداءهم أمام ليفربول خلال لقاء الفوز 2-1 كان ممتازًا أيضًا.

مضيفًا حول أهمية هذا الفوز قبل المباريات المهمة القادمة في دوري الأبطال ونهائي كأس الرابطة "إنه يُساعدك على صعيد الثقة ولبدء المباريات بالضغط القوي وخلق الفرص وامتلاك الكرة مثل الموسم الماضي والحالي. سجلنا الكثير من الأهداف مؤخرًا خلال الدقائق الـ5 الأولى وهو شيء ممتاز".

أتم "خطة المباراة كانت كالمعتاد، محاولة التحكم باللعب وامتلاك الكرة وخلق الفرص والضغط بقوة، وقد كنا محظوظين بما يكفي لأننا سجلنا من كل فرصنا تقريبًا، وهو ما جعل المباراة أسهل".