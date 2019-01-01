بيرناردو سيلفا: الجميع شاهد رد فعلنا ولا يمكننا الحديث عن المنافسة

بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي يؤكد أن رد الفعل على الخسارة من نوريتش سيتي كان مذهلًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن سعادته بفوز فريقه أمام نظيره واتفورد في مواجهة اليوم التي جمعتهما بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق لديه قدرة على العودة من النتائج السيئة بشكل مذهل.

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مانشستر سيتي 15

توتنهام 9

تشيلسي 7

ليفربول 6

أرسنال 5

مانشستر يونايتد 0⃣ pic.twitter.com/KbzaqMyhFd — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وقال سيلفا: "رد فعلنا كان ايجابي بعد الخسارة أمام نوريتش سيتي وانتصارنا كان هام واسعدنا الجماهير وحصلنا على الثلاث نقاط وهذا ما كنا نريده".

وأضاف: "حققنا النجاح في الدوري ودوري الأبطال وهذا كان هام بالنسبة لنا والمهم بالنسبة لي هو الفوز ومساعدة الفريق ورسم الابتسامة على وجوه الجماهير".

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وأكمل: "لو سارت الأمور بشكل طيب سنحصل على ما نريد لكننا لا نستطيع الحديث عن اللقب في الوقت الحالي فكل الفرق تريد المنافسة".

جدير بالذكر أن مواجهة اليوم كانت قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثمانية أهداف مقابل لا شيء ليرتفع رصيده للنقطة ١٣ في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.