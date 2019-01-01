بيرناردو سيلفا: التفوق على ليفربول كان أجمل لحظات حياتي

بيرناردو سيلفا يؤكد أن الفوز بالبريميرليج على حساب ليفربول كان الحدث الأفضل له

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال بيرناردو سيلفا نجم وسط ميدان مانشستر سيتي إن التتويج بلقب البريميرليج الموسم الماضي على حساب ليفربول يعد الحدث الأفضل في مسيرته.

وكان مانشستر سيتي قد حسم لقب البريميرليج لصالحه عقب مجاحه في حصد 98 نقطة، في الوقت الذي اكتفى فيه الوصيف ليفربول بـ 97 نقطة فقط.

وحول ذلك، قال بيرناردو سيلفا إن المنافسة على اللقب خلال الموسم شهدت العديد من التقلبات والصعوبات التي تجعل للتويج حالة خاصة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وأضاف: "اعتقد الجميع في وقت ما أننا خسرنا لقب الدوري، ولكننا قاتلنا حتى النهاية ونجحنا في قلب توقعات الغالبية وتحقيق اللقب الثاني على التوالي"

وتابع: "ظروف المنافسة وما حدث خلال الموسم يجعل لحظة التتويج والتفوق في النهاية أفضل لحظة في حياتي منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم"

متى كانت آخر مرة يغيب ميسي عن افتتاح الدوري الإسباني؟

يذكر أن بيرناردو سيلفا كان أحد أهم لاعبي البريميرليج وأوروبا على الإطلاق خلال الموسم الماضي وأحد أهم أسباب تتويج فريقه باللقب.