بيرناردو سيلفا: أسعدنا الجماهير البرتغالية والقادم أفضل

أعرب النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا عن سعادته بطريقة مضاعفة هذه المرة، لتتويجه مع منتخب بلاده ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد التغلب على الطواحين الهولندية بهدف نظيف، وأيضًا لحصوله على جائزة أفضل لاعب في النسخة الأولى لأحدث بطولة في القارة العجوز.

وبعد المباراة قال جناح مانشستر سيتي "بالطبع سعيد وفخور بلقبي الشخصي الأول مع المنتخب، أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة ضد منتخب ممتاز ومعروف عنه أنه يلعب بطريقة جيدة".

وأضاف "الآن علينا الاستمتاع والاحتفال مع جماهيرنا الرائعة التي دعمتنا في آخر مباراتين، لقب كبير كهذه يمنحنا قدرًا كبيرًا من الثقة ويثبت أن العمل الذي قمنا به كان رائعًا، والآن علينا مواصلة العمل بحثًا عن المزيد من الألقاب".

بطل أمة 🇵🇹👑pic.twitter.com/I2uSNnHx0E — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وختم حديثه المقتضب "في هذه المجموعة يوجد الكثير من اللاعبين يلعبون في بنفيكا وسبورتنج، وهذا يعني أن هناك عملاً كبيرًا تقوم به البرتغال، تمريرة الهدف الحاسمة؟ سمعت جيديش ينطبق اسمي، فعلى الفور مررت له الكرة، ونجح في التسجيل، وهذا يعتبر الشيء الأهم بجانب نجاحنا في إسعاد جماهيرنا".