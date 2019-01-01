بيرلو: يوفنتوس في حاجة لإيسكو من أجل دوري أبطال أوروبا.

أندريا بيرلو نجم فريق يوفنتوس المعتزل يؤكد على حاجة الفريق لضم لاعب وسط ملعب مثل فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإيطالي الكبير أندريا بيرلو لاعب فريق يوفنتوس السابق على حاجة الفريق للتطور على مستوى وسط الملعب لو أراد المنافسة على المستوى الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لضم لاعب مثل إيسكو من صفوف ريال مدريد.

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وقال بيرلو: “يوفنتوس في الوقت الحالي يعد بمستوى آخر تمامًا، لكن لا يزال ينقصه دوري أبطال أوروبا، لذلك ضم لاعب مثل إيسكو سيساعد كثيرًا".

وأضاف: "أليجري لديه في عقله مستقبل يوفنتوس، لقد تطور الفريق كثيرًا معه، لكن لا يزال وسط الملعب في حاجة للمزيد من الصفقات من أجل دوري الأبطال".

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وأكمل: "الأمور الفردية هامة في الفريق، وعلى يوفنتوس أن يتطور في ذلك الجانب من أجل بناء فريق قوي يستطيع المنافسة أوروبيًا".

جدير بالذكر أن بيرلو كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015 أمام برشلونة قبل أن يرحل عن يوفنتوس.