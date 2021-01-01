بيرلو يعترف: ارتكبت العديد من الأخطاء وأحتاج إلى الخبرة، ولكن الجميع يُعاني هذا الموسم!

تصريحات مثيرة للغاية..

ظهر أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، بتصالح شديد مع النفس بعد مباراة نابولي، عندما أكد أنه "ارتكب الكثير من الأخطاء" وسيرتكبها مرة أخرى مستقبلًا مجددًا.

تصريحات بيرلو أتت على خلفية الانتصار الهام الذي حققه يوفنتوس على نابولي بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي، والذي اعتبره المدرب الإيطالي جيدًا للوصول إلى المربع الذهبي.

ورغم الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة عن إمكانية إقالة بيرلو على خلفية ارتفاع الفارق مع إنتر المتصدر لـ12 نقطة بجانب الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلا أنه لا يخشى تلك الضغوط.

بيرلو في حديث للإعلام بعد المباراة قال "لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، ولكنني سأفعلها جميعًا مرة أخرى! هذا هو موسمي الأول، كنت بحاجة إلى مثل هذه التجارب في الحاضر والمستقبل".

كما أضاف "كنت أعرف الضغوطات في وظيفة المدرب قبل أن أتولى المنصب، لذلك لم أكن غير مستعد".

وتابع "لم يكن هذا الموسم صعبًا للغاية فقط بالنسبة لي، بل للعديد من المدربين الآخرين أيضًا، الجميع يُخطئ بما فيهم أنا، لكن يمكنني التعلم وعدم تكرار ذلك مستقبلًا".

وواصل بيرلو حديثه الصريح "هدفنا الآن هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى فمن الصعب الوصول إلى القمة، هناك 10 مباريات متبقية نأمل الفوز بهم، ثم نستعد لكأس إيطاليا".

"أشعر بالأسف على الدوري الإيطالي وكذلك دوري أبطال أوروبا، عندما تكون في يوفنتوس لا تختار أهدافك، بل عليك الحصول على كل البطولات المتاحة، كان يمكننا عبور بورتو لكننا لم نلعب بالطريقة الصحيحة."

"في الأسابيع التالية خسرنا أيضًا أمام بينيفينتو وهذا ما أخرجنا من سباق المنافسة على الدوري الإيطالي، مشاهدة مباريات دوري الأبطال بالأمس جعلنا جميعًا غاضبين جدًا لأننا نعلم أنه كان بمقدورنا التواجد في أحداها."

وأتم المدرب الإيطالي الشاب حديثه قائلًا "عندما نتحلى بروح مثل التي كانت لدينا اليوم، فالفوز هو النتيجة المنطقية، حاولت حفر نمط كرة قدم كالذي قدمناه اليوم لكن ضغط المباريات منع ذلك".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سيلعب مع أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، البطولة الوحيدة المتاحة لبيرلو بعد تتويجه بلقب كأس السوبر على حساب نابولي.