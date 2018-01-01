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بيرلو يتمنى انتقال رامسي ليوفنتوس

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نجم ميلان ويوفنتوس السابق يتمنى رؤية اللاعب الويلزي أرون رامسي في البيانكونيري

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرى النجم الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو، أن على فريقه السابق يوفنتوس، الإصرار على التعاقد مع لاعب فريق آرسنال آرون رامسي، وذلك في تصريحاته لقناة سكاي سبورت سبورت الإيطالية.

وكان النجم الويلزي أرون رامسي قد ارتبط اسمه بالانتقال ليوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن عقد رامسي مع آرسنال سينتهي خلال الصيف المقبل، مما يعني أن النادي اللندني قد يضطر لبيعه قبل أن يرحل بدون مقابل بعد نهاية الموسم الجاري.

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وقال بيرلو: "رامسي صفقة كبيرة، هو لاعب قوي ويستطيع تقديم الكثير ليوفنتوس".

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن رامسي اختلف مع آرسنال بسبب مطالبته بزيادة راتبه ليتساوى مع النجم الألماني مسعود أوزيل.

ويحق للاعب البالغ من العُمر 28 عامًا الاتفاق مع يوفنتوس في يناير، للانتقال له بدون مقابل في ميركاتو الصيف.

ومن المتوقع أن يقدم يوفنتوس لرامسي ثاني أعلى راتب في الفريق، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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