أسف مدرب نادي يوفنتوس اندريا بيرلو على خسارة فريقه خارج الديار امام بورتو نتيجة 2-1 ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بورتو كانوا بحالة تركيز كامل، وعندما تستقبل هدفاً بهذه السرعة فانك تفقد بعضاً من الثقة، بالأخص أمام فريق يُدرك جيداً كيف يُدافع".

وتابع: "مع جدول مزدحم كالذي نخوضه من الطبيعي ان نفقد التركيز لكن ليس في ثمن نهائي دوري الأبطال".

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وعن التعب وحالة اللاعبين مع الإصابات أوضح: "دي ليخت بحال جيدة، يعاني من شد عضلي بسيط، كيليني لديه مشكلة في ربلة الساق وموراتا يعاني من الزكام، لم يكن بأفضل أحواله لكنه شارك لأننا احتجنا اليه، شعر باعياء شديد في غرفة الملابس لاحقاً".