بيرلو : لا يوجد أي بند في عقد رونالدو يمنعني من تبديله

حالة من الغضب للمهاجم البرتغالي أمام إنتر

دافع أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، عن قراره بتبديل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الفريق أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

رونالدو نجح في تسجيل ثنائية في شباك إنتر، حيث قاد فريقه للاقتراب من المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

البرتغالي المخضرم ظهر في حالة غضب شديدة، بعد قرار بيرلو بتغييره في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وهو ما علق عليه بيرلو في تصريحات لـ"راي سبورت" قائلًا:"من الطبيعي أنه يرغب في مساعدة الفريق في مباراة بهذه الأهمية، ولكن لا يوجد أي بند عقده ينص على منعي من تبديله".

وأضاف:"إنه يعلم أنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، ولكن يجب عليه استعادة أنفاسه من أجل البقاء على القمة، حيث لعب العديد من المباريات المتتالية الفترة الأخيرة".

وتابع المدرب الإيطالي:"تعرض للعديد من الانتقادات ولكنه أثبت للجميع مدى جودته مرة أخرى، وأخبرته بضرورة حصوله على الراحة قبل المباراة الهامة لنا يوم السبت القادم".

اقرأ أيضًا .. هدفان وبطاقة صفراء .. كريستيانو رونالدو يتألق أمام إنتر في كأس إيطاليا

جدير بالذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 22 هدفًا في 23 مباراة لعبها مع يوفنتوس بكل البطولات هذا الموسم.