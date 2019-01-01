بيرلو: توتنهام بلا شخصية وأوريجي لا يستحق خوض النهائي
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انتقد أندريا بيرلو، أسطورة ميلان ويوفنتوس، مستوى فريقي توتنهام وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ليفربول حقق اللقب السادس في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي التشامبيونزليج.
وقال بيرلو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "توتنهام ظهروا دون أي شخصية وعجزوا عن التسجيل حتى في أوقات تفوقهم في المباراة".
وأوضح: "تشعر وكأن لاعبي الوسط في السبيريز لم يرغبوا في السيطرة على الكرة سواء كريستيان إيريكسن أو ديلي آلي، لقد ظهر الفريق بصورة عشوائية للغاية".
أيهما أصعب تحقيقه 🤔— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019
الدوري المحلي أم دوري الأبطال 👀
هذا سؤال جدلي لم يحسم بعد .. لكن هؤلاء مجموعة من المدربين -غير ساري وكلوب- تذوقوا البطولة القارية قبل الفوز بلقب محلي👇 pic.twitter.com/ibAeW0k9ac
بطل دوري أبطال أوروبا 2007 مع ميلان انتقد مستوى ديفوك أوريجي خلال المباراة.
واختتم: "أوريجي لا يستحق خوض نهائي التشامبيونزليج، لقد قدّم شوطًا كارثيًا ولولا الهدف لما شعر أحد بوجوده".
جدير بالذكر أنّ أوريجي سجل 3 أهداف في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال من 3 تسديدات فقط على المرمى.