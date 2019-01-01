بيرلو: توتنهام بلا شخصية وأوريجي لا يستحق خوض النهائي

تعرف على تصريحات بيرلو حول نهائي دوري أبطال أوروبا

انتقد أندريا بيرلو، أسطورة ميلان ويوفنتوس، مستوى فريقي توتنهام وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق اللقب السادس في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي التشامبيونزليج.

وقال بيرلو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "توتنهام ظهروا دون أي شخصية وعجزوا عن التسجيل حتى في أوقات تفوقهم في المباراة".

وأوضح: "تشعر وكأن لاعبي الوسط في السبيريز لم يرغبوا في السيطرة على الكرة سواء كريستيان إيريكسن أو ديلي آلي، لقد ظهر الفريق بصورة عشوائية للغاية".

أيهما أصعب تحقيقه 🤔

الدوري المحلي أم دوري الأبطال 👀



هذا سؤال جدلي لم يحسم بعد .. لكن هؤلاء مجموعة من المدربين -غير ساري وكلوب- تذوقوا البطولة القارية قبل الفوز بلقب محلي👇 pic.twitter.com/ibAeW0k9ac — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

بطل دوري أبطال أوروبا 2007 مع ميلان انتقد مستوى ديفوك أوريجي خلال المباراة.

واختتم: "أوريجي لا يستحق خوض نهائي التشامبيونزليج، لقد قدّم شوطًا كارثيًا ولولا الهدف لما شعر أحد بوجوده".

جدير بالذكر أنّ أوريجي سجل 3 أهداف في نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال من 3 تسديدات فقط على المرمى.