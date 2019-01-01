بيرلو: بالوتيلي سيواجه عواقب وخيمة لو لم يتصرف بشكل صحيح

أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية المعتزل يتوجه بالنصيحة لمواطنه ماريو بالوتيلي مهاجم بيسكارا الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توجه أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية المعتزل بالنصيحة لمواطنه ماريو بالوتيلي لاعب فريق بيسكارا العائد مؤخرًا للسيري آه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو وأكد خلالها أن مسيرة بالوتيلي قد يعاد إحيائها من جديد في صفوف بيسكارا.

وقال بيرلو: "لو اختار بالوتيلي أن يلعب لصالح بيسكارا فهذا يعني أنه يريد العودة للطريق الصحيح وأن يقوم بالعمل بأفضل شكل ممكن".

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وأضاف: "لو لم يتمتع بالأسلوب الصحيح خلال تلك الفترة فذلك يعني أنه سيعاني الكثير من العواقب في المستقبل، من ضمنها عواقب خاصة بالمنتخب".

وأكمل: "من الهام أن يدرك أن الكثير يعتمدون عليه، لو لم يثبت نفسه في الملعب فهذا يعني أنه لن يذهب لأي مكان آخر".

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد وقع على عقود انضمامه بيسكارا في الـ ١٨ من أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من مارسيليا الفرنسي ولمدة ثلاثة مواسم.