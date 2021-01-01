بيرلو: أسقطنا الكثير من النقاط ونحتاج إلى التدرب على "مبادئ" كرة القدم!

يحاول تدارك الموقف نسبيًا..

حاول أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن يكون هادئًا في تعقيبه بعد التعادل في الديربي أمام تورينو، واعتبر أن البيانكونيري يحتاج إلى التدرب كثيرًا على "مبادئ كرة القدم".

ورغم أن يوفنتوس باغت تورينو بهدف المقدمة، إلا أنه تأخر بهدفين لهدف مع مطلع الشوط الثاني، قبل أن ينقذ كريستيانو رونالدو فريقه بالتعادل في آخر عشر دقائق.

الفارق مع المتصدر إنتر من الممكن أن يصل إلى 12 نقطة، ورغم ذلك فإن بيرلو يؤمن بأن عليه وعلى فريقه التطور ومواصلة السعي نحو لقب الدوري الإيطالي حتى اللحظات الأخيرة.

بيرلو في حديثه للصحافة بعد المباراة قال "علينا العمل على العديد من مبادئ كرة القدم، مثل التمركز والتحرك، وإيجاد المزيد من الحركة بين الخطوط وخاصة ضد الفرق التي تدافع بعمق".

كما أضاف "عندما لا تفوز لا يمكنك أن تكون راضيًا، نحن نعلم أنه يتعين علينا التحسن والفوز بالمباريات، لأن ذلك يساعد الجميع على الاسترخاء".

وواصل "تحدث الأخطاء سواء كنت لاعبًا أو مدربًا أو حكمًا، علينا أن نحافظ على تركيزنا الكامل وأن نبقى هادئين ​​ونفهم اللحظة التي نمر بها".

وحلل المباراة بيرلو بقوله "كالعادة، نجعل الحياة معقدة لأنفسنا، كنا نأمل في شوط ثانٍ مختلف، لكننا ارتكبنا هذا الخطأ على الفور واضطررنا إلى المعاناة مجددًا".

واختتم بيرلو تصريحاته قائلًا "لقد أسقطنا الكثير من النقاط على طول الطريق حتى الآن هذا الموسم وبطبيعة الحال علينا أن نفعل ما هو أفضل".

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيلعب مباراته المؤجلة أمام نابولي يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز ستاديوم.