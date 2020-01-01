بيرلسكوني: عنفت لاعبي ميلان بعد سحق إنتر بسداسية

النتيجة الأكبر في تاريخ ديربي ميلانو لا تعجب رئيسه السابق

عاد رئيس ميلان السابق سيلفيو بيرلسكوني بالذاكرة لانتصار ناديه الساحق على إنتر بسداسية نظيفة في الديربي، وكشف عن غضبه من النتيجة العريضة.

ويقصد بيرلسكوني بحديثه ديربي ميلانو في عام 2001، والذي شهد الانتصار الأعرض في تاريخ لقاءات الفريقين عندما سحق ميلان جاره بنتيجة 6-0.

وقال بيرلسكوني، رئيس مونزا الحالي، لمراسلين: "اليوم أفضل أن لا يتخطى أي فريق نتيجة 4-0، أخبر لاعبي فريقي بذلك، يجب احترام الخصم".

المزيد من الفرق

وأضاف: "قمت بتعنيف لاعبي ميلان عندما فزنا على إنتر 6-0، لا يجب أن تقوم بإهانة الخصم أبداً".

كونتي: تفوقت على جوارديولا وكلوب وإريكسن ليس زيدان

وتحول رئيس ميلان السابق للحديث عن الفريق: "حزين من أجل سوسو، لا يستحق الرحيل، أتمنى أن يستعيد مستواه، إبرا؟ لا أرغب بالحديث عنه، أريد الحديث عن مونزا".

ويتولى الثنائي بيرلسكوني وأدريانو جالياني رئاسة مونزا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإيطالية منذ قرابة عامين، في محاولة للصعود به للدرجة الأولى.

ويُلعب ديربي لا مادونينا بين إنتر وميلان الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب للسيري آ.