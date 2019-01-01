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بيرلسكوني عن هزيمة الديربي: لم أتحمل مشاهدة خيبة الأمل

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الرئيس السابق حزين على وضع ميلان في الوقت الراهن
بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

وجه رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو بيرلسكوني انتقادات لاذعة للفريق، بعد الهزيمة أمام غريم المدينة الإنتر بهدفين نظيفين في مباراة ديربي ميلان.

وادعى رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، أنه لم يتحمل مشاهدة المباراة لنهايتها، وذلك لخيبة أمله من مستوى الفريق، وذلك في مقابلة أجراها مع موقع كالتشيو ميركاتو.

وقال للموقع الإيطالي "حاولت مشاهدة المباراة على شاشة التلفاز، لكن بعد فترة، شعرت بخيبة أمل على وضع الكرة في ميلانو".

وعن اختيار المدرب أدريانو جالياني، الذي رشحه من قبل المدير التنفيذي السابق أدريانو جالياني، قال في إشارة ضمنية إلى اعتباره على تعيين المدرب الحالي "كان خطأ جالياني إذن!".

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وأضاف في هذا الصدد "نحن لم ننصح أحد بأي شيء، لقد وقع معه ميلان وكان يبدو أنه مدرب جيد، وبالنسبة لي لم أقابله، لذلك لا يمكنني الحكم عليه".

وعن تعيين الثنائي بوبان والأسطورة باولو مالديني في إدارة التعاقدات، قال بشكل تهكمي "دعني أقول لك.. إنني أكون مبتهجًا برؤيتهم عندما كانوا لاعبين".

 

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