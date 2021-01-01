بيرلسكوني: أتعاطف مع إنتر، وهذه هي نصيحتي لإبراهيموفيتش

سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس ميلان الأسبق يتحدث عن ديربي ميلانو ومستقبل زلاتان إبراهيموفيتش.

أكد سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والرئيس الأسبق لميلان إنه يتعاطف بشكل واضح مع خصمه في المدينة إنتر.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، تطرق خلالها للحديث عن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش، وثنائي هجوم ناديه الحالي مونزا، ماريو بالوتيلي وكيفين برينس بواتينج.

وقال بيرلسكوني: "يجب أن أقول إنني ومنذ قدومي لنادي مونزا وأنا أرى إنتر وأتعاطف بشكل واضح مع نتائج الفريق".

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وأضاف: "بكل وضوح سأشجع ميلان في الديربي لكن في النهاية أنا أستجيب لروحي لميلانية بالتعاطف مع إنتر".

أردف عن زلاتان إبراهيموفيتش: "يجب أن ينهي مسيرته الكروية بشكل عظيم، لذلك أرشح له الاعتزال في صفوف ميلان".

وأنهى كلماته بالحديث عن بالوتيلي: "لاحظت أن هجوم الفريق يلمس الكرة بشكل أقل، ربما يجب أن نغير طريقتنا ونلعب بشكل أسرع وبعمق أكبر، لو حدث ذلك وتوقف بواتينج أيضًا عن إهدار ركلات الجزاء ستتغير الأمور".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يحل ميلان ثانيًا بـ 49 نقطة.