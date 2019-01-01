بيرباتوف ينصح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع دي ليخت

يرى أنه يمتلك كل ما يحتاجه أي نادي من لاعب مدافع

طالب ديميتار بيرباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بالتعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

دفاع يونايتد يعتبر أحد نقاط ضعف الفريق هذا الموسم، حيث تسبب في خروجه من المنافسة على جميع البطولات.

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دي ليخت يقدم مستويات مميزة مع أياكس أمستردام، ليجعل نفسه هدفاً رئيسياً لجميع كبار أوروبا، ويرى بيرباتوف أن مانشستر عليه خطف الصفقة.

وقال البلغاري في تصريحات صحفية:"مستوياته مذهلة جداً بالنسبة للاعب في سنه، يتمتع بنضوج كبير على الكرة بشكل واضح".

وأضاف:"لا يهمه من يواجه سواء كريستيانو رونالدو أو أي لاعب، فقط يؤدي ما عليه ويتألق ولا يخشى التدخل للحصول على الكرة".

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وتابع:"لديه كل ما تحتاجه في اللاعب المدافع، موهبة رائعة يجب على مانشستر يونايتد اقتناصها وأتمنى أن يتعاقدوا معه في الصيف".

يذكر أن يونايتد ليس وحده مهتماً بضم دي ليخت، فهناك أيضاً كل من برشلونة ويوفنتوس بايرن ميونيخ.