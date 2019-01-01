بيرباتوف: مارسيال لم يظهر بمستواه الحقيقي في مانشستر يونايتد

ديميتار بيرباتوف يتحدث عن الفارق بين مارسيال في موناكو وفي مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البلغاري السابق لمانشستر يونايتد ديميتار بيرباتوف إنه لم يشاهد حتى الآن النسخة المنتظرة من أنتوني مارسيال.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع أنتوني مارسيال في صيف العام 2015، أي أنه يلعب موسمه الرابع مع الفريق هذا العام.

وعلى الرغم من أنه انضم إلى مانشستر يونايتد وهو واحد من أهم المواهب الصاعدة على مستوى العالم، إلا أنه لم يقدم الأداء المنتظر على مدار مواسمه الأربعة.

وبخصوص ذلك، قال ديميتار بيرباتوف إنه لم يشاهد مارسيال الذي كان ينتظره في مانشستر يونايتد وإن النجم الفرنسي لم يصل إلى قمة مستواه بعد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "أعتقدت بعد ضم مارسيال أنني سأشاهد توهجه في موسمه الأول، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع موناكو"

وتابع: "ورغم ذلك لم يقدم مارسيال المطلوب، لا يمكن أن نلومه هو وحده في ذلك نظرًا للظروف التي مر بها الفريق مؤخرًا"

عن الفارق بين مارسيال موناكو ومارسيال مانشستر يونايتد قال: "في فرنسا كان مارسيال يلعب بضغوطات أقل وبراحة أكبر، ربما يكون ذلك سببًا"

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يذكر أن أنتوني مارسيال كان قد لعب مع 3 مدربين في مانشستر يونايتد وهم لويس فان خال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشار.