بيرباتوف: احتفال بيل المسيء لريال مدريد سخيف

بيرباتوف ينتقد احتفال بيل بتأهل ويلز إلى نهائيات اليورو بسبب ريال مدريد

قال ديميتار بيرباتوف نجم مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق إن احتفال جاريث بيل بتأهل ويلز إلى كأس الأمم الأوروبية كان سخيفًا بسبب الإساءة إلى ريال مدريد.

وكان بيرباتوف قد زامل بيل في بداية مسيرته حين كان لاعبًا في توتنهام، قبل أن يرحل النجم البلغاري إلى مانشستر يونايتد كأغلى لاعب في تاريخ الشياطين الحمر وقتها.

وقام بيل مساء أمس بحمل علم لبلاده مكتوب عليه "ويلز، الجولف، مدريد" في إشارة إلى أولوياته التي جاء فريقه ريال مدريد في آخرها.

وحول ذلك، قال بيرباتوف إن ذلك كان شيئًا من السخافة من قبل بيل نظرًا لعدم احترامه لمكانة النادي الذي يلعب فيه ولا مشاعر جماهيره.

وأضاف: "بيل لم يكن يقصد إهانة، أنا متأكد من ذلك، هو يحترم النادي وجماهيره كما كان دائمًا، ولكن الأمر فقط جاء بشيء من السذاجة ولم يكن لطيفًا"

وتابع: "العلاقة بين جاريث بيل وريال مدريد تتوتر يومًا بعد يوم وهذا غير جيد بالنسبة له، عليه أن يصبح أكثر ذكاء في التعامل مع مثل هذه المواقف"

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يذكر أن جاريث بيل أصبح مكروهًا من قبل جماهير ريال مدريد بسبب تصريحاته الأخيرة التي تبرز عدم مبالاته ولا اهتمامه بكرة القدم وقميص ريال مدريد بالشكل الكافي.