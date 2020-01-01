بيراميدز يوضح حقيقة تفاوضه مع أحمد فتحي لضمه نهاية الموسم

هل يسعى بيراميدز لضم أحمد فتحي؟

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن حقيقة تفاوضه مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة بيراميدز في ضم أحمد فتحي خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة خاصًة وأن عقده ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر الحساب الرسمي لبيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسئوليه ونحن نقدر كثيرًا النجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق".

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وتابع المدير الرياضي لبيراميدز: "أن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبًا في صفوفها إلا أننا نرفض الزج بإسم النادي بهذه الطريقة في تلك الأمور".

وأردف هاني سعيد في تصريحاته: "إدارة بيراميدز حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية".

🗣️هاني سعيد المدير الرياضي لنادي #بيراميدز: "لا يوجد أحد مفوض للحديث بإسم النادي". pic.twitter.com/ZvCPmUkWIV — F.C. (@pyramidsfc) March 20, 2020

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بالأهلي خلال الأيام المقبلة.