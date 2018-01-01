بيراميدز يفشل في فك لغز إنبي ويكتفي بنقطة التعادل

كتيبة حسام حسن تمنح فرصة للزمالك للانفراد أكثر بالصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق بيراميدز تعادلًا صعبًا أمام إنبي، بهدف لكل فريق، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

أولى الفرص الخطيرة، جاءت لبيراميدز في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعدما تحصل على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد مجدي "أفشة"، لكنها اصطدمت بالحائط ومرت بجوار القائمة بقليل.

وفي الدقيقة 22، نجح رامي صبري من استغلال الفرصة الأولى لإنبي، حيث تمكن علي فوزي؛ لاعب الفريق البترولي، من استخلاص الكرة من البرازيلي كينو؛ نجم بيراميدز، على حدود منطقة الجزاء، ثم أرسلها فوزي عرضية، استقبلها صبري برأسية قوية سكنت الشباك.

وعادلت كتيبة حسام حسن النتيجة في الدقيقة 40 بأقدام محمد فاروق، الذي استغل تشتيت خاطئ للكرة من مدافعي إنبي، وسدد في المرمى، معلنًا عن هدف التعادل لبيراميدز.

وكاد كينو من يحرز ثاني أهداف بيراميدز من تسديدة صاروخية إلا أن عمرو حسام؛ حارس مرمى إنبي، تألق وتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 80، أضاع حمدي فتحي فرصة هدف محقق لإنبي بعدما تسلم بينية رائعة من عودة مارشال وضعته على انفراد بأحمد الشناوي؛ حارس بيراميدز، والذي كان متقدمًا عن مرماه إلا أن تسديدة فتحي مرت بجوار القائم الأيمن.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 30، لكنه أبعده عن الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.