بيراميدز يدرس قطع الطريق على الأهلي وتجديد عقد لاعبه

بيراميدز يسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريقه.

يدرس نادي بيراميدز، تجديد عقدًا من لاعبيه خلال شهر أبريل المقبل، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي لفريقه، وعدم رحيل لاعبيه الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن هناك عددًا من لاعبي الفريق الأساسيين، قد يرحلون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة بعض الفرق في الحصول على خدماتهم.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، فتح ملف تجديد العقود لخمسة لاعبين خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على استقرار الفريق.

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وضمت قائمة اللاعبين التي يريد بيراميدز تجديد عقودهم: "أحمد الشناوي حارس المرمى، وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدي مدافعي الفريق".

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جاء ذلك بعد انتشار أنباء قوية تفيد بأن النادي الأهلي يرغب في ضم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، من أجل تدعيم صفوفه، بعد تأكد رحيل شريف إكرامي.

يأتي ذلك بعدما نجحت إدارة بيراميدز، في تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق لمدة 3 سنوات قادمة.