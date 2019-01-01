بيراميدز يحصل على تقنية جديدة كأول فريق في العالم

بيراميدز يسبق أندية العالم ويحصل على تقنية تحليل جديدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عن حصول ناديه على تقنية تنفيذ الفيديو التحليلي المثالي، كأول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية.

التقنية تقوم بدورها بتغطية جانب واحد فقط من الاحتياجات العملية، وتتغاطى عن باقي الاحتياجات، وتسمى "CATAPULT VISION".

تركي آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لشرح التقنية، حيث علق عليها قائلًا:

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"أول فريق في العالم يحصل على هذه التقنية المتطورة التي طرحت في الأسواق منذ أيام قليلة، ووقعت العديد من الأندية العالمية للحصول عليها، وحصل بيراميدز عليها ليكون أول فريق في العالم".

ويوفر البرنامج سير عمل سريع وحدسي لوضع العلامات والتحرير وتقديم تحليل الفيديو، وإمكانية توصيل رسائل تدريبية واضحة وقوية.

نادي بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الممتاز، خلف الزمالك المتصدر.