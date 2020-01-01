بيراميدز يحسم مصيره من إذاعة مباراته أمام الأهلي

الأهلي يواجه بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

أعلن نادي بيراميدز ع موقفه النهائي حول إذاعة مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري أم لا المقرر لها مساء اليوم.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيراميدز، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأحمر لمواصلة انتصاراته.

وأكد بيراميدز أنه سيتم إذاعة المباراة بشكل طبيعي بعد التوصل لحل مع الشركة الراعية، خلال الأيام القليل الماضية.

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كان بيراميدز قد أصدر قرارًا بعد إذاعة مباراته أمام الأهلي المقرر لها اليوم بسبب تأخر بعض المستحقات لدى الشركة الراعية.

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ويسعى بيراميدز للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الأهلي منذ تغيير اسمه من الأسيوطي، حيث حقق بيراميدز 3 انتصارات.