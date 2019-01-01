بيراميدز يتعادل مع المصري البورسعيدي في الدوري

تعادل إيجابي بين المصري وبيراميدز

تعادل بيراميدز مع نظيره المصري البورسعيدي، إيجابيًا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "السويس الجديد" مساء اليوم السبت.

المصري البورسعيدي استضاف بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد في الفترة الأخيرة منافسة قوية.

بيراميدز حسم الشوط الأول بهدف من أقدام عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر الذي وصل إلى هدفه الـ98 خلال مسيرته في الدوري المصري.

ونجح عبدالله السعيد من تسجيل عن طريق ركلة حرة مباشرة أكثر من رائعة في الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضائع في الشوط الأول من اللقاء.

وتعادل المصري البورسعيدي في الشوط الثاني عن طريق لاعبه المتألق حسن علي ليعيد المباراة مرة أخرى لنقطة البداية والصراع على الـ3 نقاط.

حسن علي رد على عبدالله السعيد بضربة حرة مباشرة يسارية أكثر من رائعة ليتعادل بها للمصري في الدقيقة 74.

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ويحتل بيراميدز المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من 9 مباريات حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وتلقى 4 هزائم.