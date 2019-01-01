الانتصارات تطرق باب بيراميدز من جديد - السعيد ينقذه من تعادل دجلة

عبد الله السعيد على بعد خطوة من نادي المائة

عاد بيراميدز لتحقيق الفوز أمام وادي دجلة بهدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء من ضربة جزاء، سجلها عبد الله السعيد في الدقيقة 75، احتسبت إثر لمس لاعب وسط دجلة محمد عبد العاطي للكرة بيده داخل منطقة الـ18.

فوز الليلة أوصل السعيد للهدف رقم 99 في الدوري المصري، ليصبح على بعد خطوة واحدة من دخول نادي المائة.

الكتيبة الزرقاء لم تحقق الفوز على مدار أربع مباريات متتالية بالدوري، حيث تعادلت أمام أسوان بنتيجة 2-2 ثم هُزمت أمام الزمالك 2-0، ثم هزيمة أمام الجونة 3-2، وأخيرًا التعادل أمام المصري 1-1.

أما الفريق الدجلاوي فهذه الهزيمة هي الثانية له على التوالي، إذ خسر لقائه الماضي أمام إنبي بثلاثية مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 16 ليزيح الزمالك من المركز الخامس إلى السادس، حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في مثلهم، بينما خسر مباراتين.

أما وادي دجلة فيقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط، فلم ينتصر سوى مرة وحيدة وتعادل ثلاث مرات وخسر ست مباريات.