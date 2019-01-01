بيراميدز يعلن مدة غياب عبدالله السعيد عن الملاعب

اللاعب كان قد أصيب خلال معسكر الفريق بمراكش

تأكد بشكل رسمي عدم لحاق عبد الله السعيد؛ صانع ألعاب بيراميدز، بفريقه عند استئناف مبارياته بالدوري المصري الممتاز، بعدما كشفت الأشعة مدة غيابه عن الملاعب.

اللاعب كان قد أصيب خلال مران الأزرق أمس السبت، بمعسكره الخارجي في مدينة مراكش المغربية.

وعقب إجراء السعيد للأشعة المقطعية، تأكد معاناته من كدمة في شظية الركبة، وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وحتى ستة أسابيع، يخوض خلالها برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة مجددًا لدعم صفوف بيراميدز.

الدون كان من المفترض أن يكون متواجدًا حاليًا مع بعثة منتخب مصر في جزر القمر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأخير ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، والتي تقام في غدًا الإثنين إلا أن خلاف بين إدارة القلعة الزرقاء والمنتخب المصري تسبب في استبعاد كافة لاعبي بيراميدز.

مسؤولو القلعة الزرقاء رفضوا إرسال لاعبيهم إلى معسكر الفراعنة في الموعد المحدد، متمسكين بإرسالهم قبل أي مباراة بـ24 ساعة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، ثم أعلنوا تراجعهم عن قرار إلا أنه جاء متأخرًا، حيث أصدر حسام البدري؛ المدير الفني للمنتخب، قرارًا باستبعاد كافة لاعبي بيراميدز عن المعسكر الحالي.

يذكر أن بيراميدز يخوض معسكر إعداد في المغرب، استعدادًا لاستئناف مباريات بالدوري المصري الممتاز بمواجهة أسوان في 27 من الشهر الجاري، ضمن الجولة السادسة.