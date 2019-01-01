بيراميدز: سالم الشامسي لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

مالك بيراميدز الجديد لا يمتلك حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي بيراميدز، عن عدم امتلاك سالم الشامسي، المالك الجديد للنادي، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الساعات الماضية ظهور العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم سالم الشامسي، وتنشر تصريحات على لسانه.

نادي بيراميدز أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عدم امتلاك الشامسي حسابات عبر تغريدة جاء نصها كالآتي:

توضيح

كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019

"توضيح: كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت اليوم الجمعة، عن نقل ملكية النادي من المستشار السعودي تركي آل الشيخ إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.