بيان رسمي من بيراميدز تعقيبًا على إصابة كينو مع الجزيرة

تعرض الجناح البرازيلي كينو للإصابة خلال مباراة فريقه الجزيرة ضد شباب الأهلي في ثالث جولات دوري الخليج العربي الإماراتي، وناديه بيراميدز يُعلق على الأم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر نادي بيراميدز المصري بيانًا رسميًا شكر به إدارة الجزيرة على اهتمامهم بعلاج الجناح البرازيلي كينو، والذي يلعب هذا الموسم مع النادي الإماراتي معارًا له من نظيره المصري.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه ضد شباب الأهلي في ثالث جولات دوري الخليج العربي الإماراتي يوم الخميس الماضي.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو تعرضه لإصابة بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليُسرى مما سيُبعده عن اللعب لستة أسابيع.

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ونشر بيراميدز بيانًا عبر حسابه الرسمي على تويتر ثمن به جهود الجزيرة واهتمامهم بحالة كينو الصحية مما يعكس الاحترافية الشديدة التي تُدار بها الأمور في النادي الإماراتي.

إذ جاء في تلك التغريدة "مجلس إدارة نادي بيراميدز وسعادة الأستاذ سالم الشامسي مالك النادي يتوجهون بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الجزيرة الإماراتي وشركة نادي الجزيرة لكرة القدم على اهتمامهم باللاعب البرازيلي ماركوس كينو وسرعة التصرف الذي يعكس احترافية العمل الكبير في نادي الجزيرة".

يُذكر أن بيراميدز كان قد ضم كينو صيف 2018 من الدوري البرازيلي، وظهر اللاعب بمستوً رائع في الدوري المصري الموسم الماضي حتى أن البعض وصفه باللاعب الأفضل في البطولة، وقد انتقل معارًا للجزيرة بعد انتقال ملكية النادي المصري من المستشار تركي آل الشيخ إلى رجل الأعمال محمد الشامسي.