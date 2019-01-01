بعد استبعاده من لقاء بيراميدز - عبد الله جمعة: الحمد لله على كل حال

عبد الله جمعة يكشف سبب استبعاده من مواجهة بيراميدز.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، استبعاد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، من مباراة بيراميدز المقرر لها غدٍ الخميس.

الزمالك سيواجه بيراميدز مساء الخميس، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة.

جمعة كشف سبب استبعاده، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لإصابته، وعلق عليها: "الحمد لله على كل حال".

وظهرت آثار كدمة قوية في ساق قدم عبد الله جمعة، وهو ما أبعده عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

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عبد الله جمعة يعد واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف فريق الزمالك خلال الفترة الماضية، وسيشارك محمد عبد الشافي بدلًا منه.

ويدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كارتيرون، الدفع باللاعب إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر لأول مرة في مركز جديد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بيراميدز، من أجل التحرك من المركز الخامس الذي يحتله برصيد 10 نقاط، بينما بيراميدز الرابع بـ12 نقطة.