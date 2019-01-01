بيراميدز يتخطى إيتوال دو كونغو ويصعد لملاقاة شباب بلوزداد بدور الـ32

كتيبة ديسابر كانت قد فازت بالذهاب برباعية مقابل هدف وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق بيراميدز الفوز أمام إيتوال دو كونغو الكونغولي بهدف نظيف، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الكتيبة الزرقاء بدت مسيطرة على اللقاء، ومع مرور 15 دقيقة أضاع إيريك تراوري هدف محقق لبيراميدز.

وفي الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، اضطر ديسابر؛ المدير الفني لبيراميدز، لإجراء تغيير اضطراري بخروج عبد الله بكري للإصابة، ونزول أحمد أيمن منصور.

ونجحت كتيبة ديسابر في ترجمة سيطرتها إلى هدف في الدقيقة 32 بأقدام إسلام عيسى، بعدما استقبل تمريرة عرضية من تراوري، سددها مباشرة في الشباك.

بعدها بأربع دقائق، تألق حارس الفريق الكونغولي وأنقذ مرماه من هدف محقق، بعد انفراد تراوري به، لكنه تألق وتصدى له ببراعة، وكرر الحارس تألقه وتصدى لرأسية جديدة من إسلام عيسى بعدها بدقائق قليلة.

وجاء الشوط الثاني سلبيًا دون أهداف، ليكتفي بيراميدز بالرباعية مقابل هدف، التي سجلها في الذهاب، وهدف الإياب.

بهذا الفوز تصعد كتيبة ديسابر إلى دور الـ32 من الكونفدرالية لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري، فيما يودع الفريق الكونغولي البطولة.