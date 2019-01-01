بيراميدز: أهدرنا فوزًا سهلًا على المصري

هل فقد بيراميدز المنافسة على لقب الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى أحمد حسن، المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، أن فريقه كان بإمكانه تحقيق فوزًا سهلًا على المصري، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد.

أحمد حسن قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "بيراميدز عانى من النقص العددي خلال لقاء المصري، والأير قدم مستوى جيد تحت قيادة إيهاب جلال".

المشرف على الكرة ببيراميدز تابع: "كان من الممكن أن نحقق فوزًا سهلًا على المصري، ولكن النقص العددي أثر علينا كثيرًا".

إيهاب جلال: #بيراميديز لم يقدم أداءًا جيدًا أمامنا، وهناك العديد من الفرص سنحت لمهاجمنا محمود الوادي ولكنه لم يستطع التسجيل.🗨️ pic.twitter.com/sEvVvNnQc0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

الصقر أردف: "المصري تمكن من تشكيل فريق جيد، يقوده مدرب رائع وهو إيهاب جلال، والذي يمتلك خبرات كبيرة".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو تحقيق مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل، ونضغط بكل ما لدينا للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري".

بيراميدز تعادل مع المصري بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.