أسوان يحدث المفاجأة ويخطف نقطة ثمينة من بيراميدز

الأزرق تساوى مع الأهلي في النقاط، لكن للأحمر مباراة مؤجلة، بإمكانه بها أن ينفرد بالصدارة

تعثر بيراميدز أمام أسوان وخسر نقطتين بالتعادل بثنائية لكل منهما، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الأزرق تقدم أولًا في الدقيقة السابعة بعدما أرسل محمد فارقو كرة عرضية، حولها جون أنتوي برأسية قوية في الشباك على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 23، طالب لاعبو الجنوب حكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء لهم، إثر لمسة يد، لكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

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وقبل نهاية الشوط بدقيقتين، عادل أوميد أوكري النتيجة بهدف من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تسلم بينية رائعة.

لكن عاد بيراميدز وتقدم في الدقيقة الأخيرة من الـ45 دقيقة الأولى، عن طريق تسديدة قوية من محمد فاروق من داخل منطقة الـ18.

لاعبو أسوان لم يستسلموا واستغلوا حالة التراجع في الكتيبة الزرقاء وتأثرها بغياب عبد الله السعيد، ليسجل أوكري هدف التعادل في الدقيقة 75، حيث تسلم تمريرة بينية من أحمد عبد الظاهر، سددها بنجاح داخل الشباك.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ12 في وصافة جدول الترتيب متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب الصدارة، وإن كان الأحمر لديه مباراة مؤجلة، أما أسوان فرفع رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الـ14.