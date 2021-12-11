بيدري يكشف نصيحة ميسي: لا أملك سوى الطاعة!

كشف بيدري جونزاليس نجم فريق برشلونة الشاب عن نصيحة ليونيل ميسي قائد الفريق السابق للفريق الكتالوني ونجم فريق باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "توتو سبورت"، تطرق خلالها للحديث عن اللاعب الشاب الأقرب لخلافته في الفوز بجائزة الفتى الذهبي.

وقال بيدري عن خليفته في الفوز بجائزة الفتى الذهبي: "أنا معجب بجود بيلينجهام، ربما لأن دوره في الملعب مماثل لدوري، لكن أيضًا بسبب طريقة لعبه وشخصيته".

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وأضاف: "أتمنى أن ألعب ضده قريبًا حتى أحصل على قميصه، لدي العديد من القمصان بالفعل حاليًا، تخص ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وكيليان مبابي".

وأردف عن اللعب بجوار ليونيل ميسي: "كان ذلك مثل الحلم، لقد كان عمري ثلاثة أعوام فقط عندما فاز بجائزة الفتى الذهبي، وسيبقى دائمًا أسطورة لبرشلونة ولي، لقد كان من الشرف أن أتلقى النصح منه".

وأنهى كلماته كاشفًا عن نصيحة ليونيل: "أي لاعب شاب لا يحب أن يستمع لنصيحة من وحش مثل ميسي، لقد هنأني على الجائزة وأخبرني ألا أستسلم أبدًا، وعندما يخبرك شخص مثله بذلك ما الذي يمكنك أن تفعله حقًا؟! لقد كنت ألعب به في البلايستيشن فقط قبل عدة أشهر، نصيحته يجب أن أطيعها".

جدير بالذكر أن بيدري زامل ميسي في الملعب 47 مباراة عندما كان الأرجنتيني يلعب لبرشلونة في الموسم الماضي.