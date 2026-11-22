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وجّه نجم برشلونة بيدري تحذيرًا شديدًا لزملائه عقب الفوز المثير 3-2 على فياريال، مؤكدًا أن الفريق لا يستطيع الاعتماد على المعجزات كل أسبوع. ورغم حصد النقاط الثلاث على ملعب سبوتيفاي كامب نو، أبدى لاعب الوسط استياءه من بداية كارثية شهدت تأخر برشلونة بهدفين خلال سبع دقائق.

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بيدري يطالب بالتركيز بعد بداية كارثية

اختارت رابطة الدوري الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، أفضل لاعب في المباراة عقب الفوز المثير 3-2 على فياريال بعد قلب التأخر ، لكن ابن جزر الكناري لم يكن في مزاج للاحتفال فحسب. فقد بدأت المباراة بصورة كارثية لفريق هانزي فليك، إذ استقبل هدفين في الدقائق السبع الأولى سجلهما تييرنو باري وتاني أولوواسيي. وكانت تلك المرة الأولى التي يستقبل فيها برشلونة هدفين خلال الدقائق السبع الأولى من مباراة بالدوري منذ نوفمبر 1981، حين تعرض لبداية مماثلة أمام ريال سرقسطة.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، تحدث صانع الألعاب بصراحة شديدة عن أداء الفريق في بداية اللقاء. واعترف بيدري: «بدأنا المباراة بصورة سيئة جدًا. استقبلنا هدفين مبكرًا للغاية. علينا العمل حتى لا تتكرر بدايات كهذه، لأنك لا تستطيع قلب النتيجة كل يوم أمام فريق مثل فياريال».

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بمزيد من التفصيل عن التغيير التكتيكي الذي سمح للفريق الكتالوني بقلب تأخره في الشوط الثاني. وأوضح: «صحيح أننا واجهنا اليوم صعوبة كبيرة في الدخول في أجواء المباراة. أعتقد أننا حصلنا على فرص في الشوط الأول، مثل ركلة الجزاء، لكن الكرة لم تدخل المرمى بأي شكل. في الشوط الثاني، ظهر برشلونة بصورة مختلفة».

دي يونج يحظى بإشادة كبيرة في دور دفاعي

دخل برشلونة الشوط الثاني بنزعة هجومية أكبر، فقلّص جيرارد مارتين الفارق برأسية من عرضية بيدري، ثم أدرك فيرمين لوبيز التعادل بتسديدة من تمريرة عرضية قدمها لامين يامال عند مرور ساعة من اللعب. وبعد 67 دقيقة، حوّل باو نافارو كرة أرسلها إريك جارسيا إلى مرمى فريقه، ليمنح أصحاب الأرض التقدم للمرة الأولى.

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وضمن التعديلات التكتيكية التي أجراها هانزي فليك، لعب فرينكي دي يونج في قلب الدفاع. وأبدى بيدري إعجابًا كبيرًا بتعدد أدوار اللاعب الهولندي الدولي وموهبته الفريدة. وقال: «بالنسبة إليّ، فرينكي لاعب استثنائي. إنه مذهل ومن الطراز الرفيع. لعب في كل المراكز، ظهيرًا وقلب دفاع. ويمكنه حتى اللعب حارسًا للمرمى بفضل قدراته. أحيانًا يتعرض لانتقادات أكثر مما ينبغي، لكن إذا نظرت عن قرب إلى ما يفعله، فسترى أنه لاعب من الطراز الرفيع. إنه يقدم لنا الكثير».

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جدل تحكيمي وصداقة موليرو

ولم تخلُ المباراة من الجدل التحكيمي، إذ أشار سانتي كوميسانيا، لاعب فياريال، إلى أن الحكم هيرنانديز هيرنانديز تأثر بضغط جماهير أصحاب الأرض . وفي الوقت نفسه، لا يزال إنيجو بيريز، مدرب فياريال، بلا فوز على برشلونة بعد ست مواجهات، تعادل في واحدة منها وخسر الخمس الأخرى.

وقال بيدري: «يتعرض الحكام لضغوط من جميع الأطراف، بما في ذلك طرفنا. إنها مهمة صعبة، وفي نهاية المطاف، هم المسؤولون عن القرارات التي يتخذونها. لكنني أعتقد أن موليرو، وهو صديق عزيز لي، كان يجب أن يُطرد، لأنه ارتكب مخالفتين واضحتين جدًا بعد حصوله على البطاقة الصفراء. لكنني أعرف أن التحكيم ليس سهلًا، ولا أهاجم الحكم، وفي النهاية، الحكام هم من يتخذون تلك القرارات».

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برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني قبل أسبوع مزدحم

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