بيدري: ميسي الأفضل في العالم، وسنستمر في المنافسة حتى النهاية!

بيدري رودريجيز نجم برشلونة يؤكد أن فريقه سيستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني.

أعرب اللاعب الشاب بيدري نجم فريق برشلونة عن سعادته بالفوز الكبير على نظيره ويسكا في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيدري، وأكد خلالها أن فريقه سيستمر في وضع الضغط على صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد.

وقال بيدري: "لقد قلنا لكم دائمًا إننا لن نستسلم في سباق الدوري الإسباني، لدينا فريق جيد يلعب كل المباريات بأفضل ما لديه".

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وأضاف: "يجب علينا أن نركز على ما نقدمه نحن فقط في الوقت الحالي، وأن نستمر في التطور بغض النظر عن حالة المنافسين".

وأردف عن مستوى ميسي: "اللعب مع ممتع، أستمتع حتى بالتدرب معه كل يوم، وأحاول طوال الوقت أن أجده في الملعب، فهو الأفضل في العالم".

وأنهى كلماته بالحديث عن استدعائه لمنتخب إسبانيا: "كنت في منزلي وعرفت بالأمر، ذلك مصدر فخر بالنسبة لي، ويجب أن أستمتع بتلك اللحظة".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد شارك أساسيًا في مواجهة الأمس التي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.