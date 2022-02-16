بيدري: أفتقد ميسي، وهذه رسالتي لجماهير برشلونة

يرى بيدري لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، أن اللعب في بطولة الدوري الأوروبي ليس عقابًا، ولكنه دافع جديد.

برشلونة يستعد لخوض مواجهة صعبة أمام نابولي الإيطالي في ذهاب ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي يبدو أن النادي الكتالوني سيضع كامل تركيزه من أجل تحقيقها.

بيدري تواجد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نابولي، والتي تقام مساء الخميس على ملعب "كامب نو"، وأكد أنه يفتقد بشدة وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

ماذا قال بيدري؟

في بداية المؤتمر، شجع بيدري جماهير برشلونة على ملء ملعب "كامب نو" يوم الخميس خلال مباراة نابولي.

وقال: "أشجع الناس على القدوم إلى الملعب، لأننا سنعمل بجد".

وأضاف: "إنها مباراة مهمة للغاية، نود أن نكون في دوري أبطال أوروبا، لكننا نعطي قيمة كبيرة للدوري الأوروبي".

وتابع: "نحن حريصون على المنافسة والفوز، سنعمل بكل ما في طاقتنا من أجل تحقيق ذلك".

هل برشلونة مجبر على الفوز بالدوري الأوروبي؟

وردًا على سؤال عما إذا كان لاعبو برشلونة يشعرون بالضغط نتيجة الاضطرار إلى الفوز بالدوري الأوروبي، قال بيدري: "الوضع يشبه دوري الأبطال، حيث كنا أيضًا مرشحين وكان علينا الفوز".

وأضاف متحدثًا عن قدرة نابولي على شن الهجمات المرتدة: "نأمل في الحصول على الكرة والسيطرة على المباراة، علينا التركيز على أنفسنا".

ماذا قال بيدري عن ميسي؟

ولم يكن لدى بيدري مخاوف من الاعتراف بأنه يفتقد ميسي بشدة، خاصة بسبب الرابطة التي ظهرت بينهما خلال الموسم الماضي.

وقال لاعب برشلونة: "لقد ترك أثره علي، لقد استمتعت باللعب معه، ولكن الحقيقة هي أنه رحل".

وأضاف: "أتواصل بشكل جيد مع العديد من اللاعبين في الفريق، ويمكنني تكوين ثنائي جيد كما فعلت مع ليو".

واختتم بيدري: "أفتقده لأنه كان أفضل لاعب في العالم، لكن أستمر في العمل".

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