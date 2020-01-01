بيدرو يغازل زيدان ويختار المدرب الأفضل في مسيرته

بيدرو رودريجيز نجم برشلونة السابق يتحدث عن إعجابه بزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ويختار مدربه الأفضل بمسيرته.

أشاد النجم الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة السابق وتشيلسي الحالي بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أنه تمنى لو استطاع اللعب بجوار زين الدين زيدان.

وأكد بيدرو في تصريحات أن لحظته الأفضل في مسيرته كانت عندما فاز بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في ملعب ويمبلي.

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وقال بيدرو: "كنت سأحب أن ألعب مع زيدان، هو شخص رائع للغاية ولديه رؤية مذهلة للعبة كرة القدم، أنا أحب ذلك للغاية".

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وأضاف عن أهم لحظات مسيرته الكروية فأجاب أنها كانت في ملعب ويمبلي: "في تلك البطولة كانت لدي أهمية كبيرة في برشلونة، لقد لعبتها كلها".

وأضاف: "هناك أيضًا مباراة ألمانيا في كأس العالم وأول مواجهة لي في البرنابيو عندما سجلت في ريال مدريد، ونهائيات السوبر وكأس العالم للأندية التي سجلت فيها، لكن أهمهم مباراة ويمبلي ضد مانشستر يونايتد".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرته: "كان جوارديولا، لقد منحني الفرصة من أجل التقدم والتطور ومنحني الفرصة للصعود للفريق الأول، وأيضًا ديل بوسكي الذي راهن علي في كأس العالم أو حتى تيتو فيلانوفا الذي دومًا سأحمله في قلبي".

جدير بالذكر أن عقد بيدرو ينتهي هذا الموسم مع فريقه تشيلسي وسيصبح حرًا في الرحيل لأي فريق آخر بالصيف القادم.



