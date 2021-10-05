"بيدرو إيمانويل كان الخيار الوحيد أمام النصر، ولهذا تم التعاقد معه"

النصر تعاقد مع مدرب التعاون سابقًا

مازالت أصداء وردود فعل تعاقد النصر مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل متواصلة، وقد تحدث أخيرًا الناقد الرياضي محمد الدويش مبرزًا أسباب ذلك القرار من الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر.

النصر أعلن رسميًا الأسبوع الماضي تعاقده مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد أقال البرازيلي مانو مينيزيس قبل أسبوعين وتحديدًا عقب الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد في الرياض 3-1.

ماذا قال الدويش عن تعاقد النصر مع بيدرو إيمانويل؟

الدويش تحدث خلال برنامج "الحصاد الرياضي" مؤكدًا أن النصر دخل في مفاوضات مع مدربين قبل طرح اسم إيمانويل، مشيرًا إلى أن الأول رفض القدوم قبل ديسمبر القادم حيث ينتهي عقده مع ناديه المرتبط به حاليًا، والثاني رفض مهمة "مدرب الطوارئ" مطالبًا بمنحه عقدًا يمتد لأكثر من موسم واحد.

وأضاف حول أسباب التعاقد مع المدرب السابق للتعاون "النصر اضطر في النهاية إلى التعاقد مع مدرب عمل في الدوري السعودي، دخلوا في مفاوضات مع مدربين كبار لكن الأول مرتبط بعقد ينتهي في ديسمبر القادم والثاني رفض العمل بشكل مؤقت".

تابع "تعثر المفاوضات مع المدربين ضغط الإدارة النصراوية في الوقت وأدى لاتخاذهم قرار بالتعاقد مع مدرب سبق وعمل في السعودية وهنا لم يكن هناك خيارًا سوى بيدرو إيمانويل، النصر اضطر لهذا الاختيار لعدم وجود وقت كافٍ قبل مباراة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة".

كيف هي مسيرة بيدرو إيمانويل مع التعاون في الدوري السعودي؟

المدرب صاحب الـ46 عامًا تولى تدريب التعاون بداية موسم 2018-2019 وقد حقق خلاله نجاحًا مذهلًا، إذ أنهى الدوري السعودي في المركز الثالث خلف النصر والهلال بعدما حقق نتائج مبهرة.

المدرب قاد سكري القصيم في 36 مباراة خلال هذا الموسم فاز في 22 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى 6 مباريات، وقد توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدما أقصى الهلال في نصف النهائي وهزم الاتحاد في المباراة النهائية.

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